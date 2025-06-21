Тео Бонгонда понадобится около трёх месяцев на лечение после повреждения в сборной Конго

Полузащитнику «Спартака» Тео Бонгонда понадобится около трёх месяцев восстановления после повреждения, которое он получил в матче за сборную ДР Конго, сообщил главный врач «Спартака» Кирилл Козлов.

«Тео получил травму за сборную. Потребуется около трёх месяцев на восстановление. Он проходит реабилитацию в Бельгии, дальше возвращается к нам», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Бонгонда повредил ахиллово сухожилие в товарищеском матче за сборную Демократической Республики Конго с Мали (1:0). Футболист вышел в стартовом составе встречи, однако был заменён на 24-й минуте из-за повреждения. Игрок уже начал проходить процесс восстановления.