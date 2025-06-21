В «Зените» считают оправданным трансфер Александра Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос об оправданности трансфера нападающего Александра Соболева, который состоялся летом 2024 года. Игрок перешёл из «Спартака». В минувшем сезоне форвард забил семь голов и сделал три ассиста во всех турнирах за сине-бело-голубых.

«Раз забивает, значит, [трансфер] оправдан. Посмотрите на свою жизнь, сразу ли у вас всё получается или требуется время? Конечно, нужен определённый период для адаптации», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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