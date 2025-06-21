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Врач «Спартака» рассказал, что следит за состоянием Гарсии и Угальде в сборных

Врач «Спартака» рассказал, что следит за состоянием Гарсии и Угальде в сборных
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал, что следит за состоянием нападающих Ливая Гарсии и Манфреда Угальде, которые принимают участие в матчах сборных команд.

Гарсия выступает за сборную Тринидада и Тобаго, Угальде — за Коста-Рику.

— Вы на связи с врачами Коста-Рики и Тринидада и Тобаго? Как там Угальде и Гарсия?
— Конечно. Когда приходит вызов игроков в сборную, мы взаимодействуем с врачами и администрацией национальных команд. Мало того, футболисты сами с нами взаимодействуют — мы корректируем их функциональное состояние и питание.

Барко сейчас проходит медосмотр здесь. А некоторые футболисты продолжают выступать, как Угальде. Ещё часть игроков выступало за сборные, поэтому по согласованию с тренерами они ещё имеют несколько дней отдыха. На следующей неделе они пройдут медосмотр, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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