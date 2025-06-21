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Стало известно, когда Мбаппе может вернуться на поле после болезни

Стало известно, когда Мбаппе может вернуться на поле после болезни
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, скорее всего, сыграет за «сливочных» в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Ред Булл Зальцбург», который состоится 27 июня. Об этом сообщает журналист Серхио Киранте в соцсети Х (ранее Twitter).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четверг, 19 июня, французский футболист был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Вечером указанного дня футболист вернулся в тренировочный лагерь команды.

Ранее СМИ сообщали, что участие 26-летнего нападающего в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Пачукой», который состоится 22 июня, полностью исключено. Подчёркивалось, что Мбаппе стало плохо в преддверии встречи с «Аль-Хилялем» (1:1).

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