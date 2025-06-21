Стало известно, когда Мбаппе может вернуться на поле после болезни

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, скорее всего, сыграет за «сливочных» в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Ред Булл Зальцбург», который состоится 27 июня. Об этом сообщает журналист Серхио Киранте в соцсети Х (ранее Twitter).

В четверг, 19 июня, французский футболист был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Вечером указанного дня футболист вернулся в тренировочный лагерь команды.

Ранее СМИ сообщали, что участие 26-летнего нападающего в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Пачукой», который состоится 22 июня, полностью исключено. Подчёркивалось, что Мбаппе стало плохо в преддверии встречи с «Аль-Хилялем» (1:1).

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