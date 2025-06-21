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«Зенит» вновь сделал запрос в «Бешикташ» по поводу перехода Жедсона Фернандеша — Джейкобс

«Зенит» вновь сделал запрос в «Бешикташ» по поводу перехода Жедсона Фернандеша — Джейкобс
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Петербургский «Зенит» вновь сделал запрос по поводу трансфера полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша, сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» предлагали турецкому клубу € 25 млн за Жедсона. 50% прав на 26-летнего футболиста принадлежат «Бенфике».

«Бешикташ» всё еще пытается купить оставшиеся 50% прав на Жедсона Фернандеша, уже заплатив € 6 млн. Пока переговоры не продвигаются. «Бенфика» хочет сохранить свои 50%, поскольку они чувствуют, что может поступить предложение от Саудовской Аравии. «Зенит» также сделал запрос», — написал Джейкобс.

В минувшем сезоне Жедсон провёл за «Бешикташ» 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.

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