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«Очередная головная боль для РФС». Радченко — о ситуации с «Торпедо»

«Очередная головная боль для РФС». Радченко — о ситуации с «Торпедо»
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о ситуации с задержанием руководства московского «Торпедо» по обвинению в попытке подкупа судьи.

«Ситуация вокруг «Торпедо» неприятная, но дыма без огня не бывает. Если действительно будет доказано, что руководители «Торпедо» были замешаны в тёмных делах, тогда клуб может понести наказание. Никому, в том числе и болельщикам, этого не хотелось бы, потому что это клуб с большой историей. Это очередная головная боль для РФС. Только недавно рассмотрели ситуацию с «Химками». С этим нужно работать и постепенно принимать решения. Таких ситуаций в современном футболе быть не должно», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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