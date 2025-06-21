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Игрок «Краснодара» Са хочет вернуться в Бразилию — A hora do Vasco

Игрок «Краснодара» Са хочет вернуться в Бразилию — A hora do Vasco
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Крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са испытывает желание вернуться в Бразилию, чтобы чаще видеться с сыном. Об этом сообщает сообщает журналист Линникер Бионди со ссылкой на A hora do Vasco в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 31-летний футболист хочет переехать в Рио-де-Жанейро. Вингер нацелен покинуть российскую команду.

Са перешёл в «Краснодар» из «Ботафого» в феврале 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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История ФК «Краснодар»:

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