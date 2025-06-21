«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия» Д: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 19:00

Сегодня, 21 июня, состоится матч 2-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встретятся клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре группового этапа клубного ЧМ «Боруссия» сыграла вничью с бразильским «Флуминенсе» (0:0), «Мамелоди Сандаунз» минимально обыграл «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.