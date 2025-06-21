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Стали известны подробности продления контракта Щенсного с «Барселоной»

Стали известны подробности продления контракта Щенсного с «Барселоной»
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Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны находится в шаге от продления контракта с сине-гранатовыми до 2027 года, о чём сообщает Mundo Deportivo. Действующее трудовое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до 30 июня.

По информации источника, на текущий момент происходит обмен документами между сторонами. Подчёркивается, что каталонский клуб рассчитывает на Щенсного как на запасного голкипера. Основным вратарём «Барселоны» будет Жоан Гарсия, являющийся новичком команды.

Польский игрок присоединился к «блаугране» в октябре 2024 года. За этот период он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 14 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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