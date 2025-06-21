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Команда «ПМЭФ» одержала победу над «РФС» Карпина в гала-матче по футболу

Сборная «ПМЭФ» под руководством знаменитого Александра Мостового одержала победу со счётом 3:2 в уже традиционном для Форума матче с командой «РФС», которую возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Матч получился замечательный, потому что играла дружеская команда, каждый отрабатывал друг за друга. Так же и в команде «РФС». Это было соревнование двух друзей. Я считаю, что ПМЭФ даёт импульс всему, в том числе развитию спорта. Посмотрите, сколько классных спортивных мероприятий проходит. Два дня борьбы и азарта в турнире по хоккею на прекрасной «СКА Арене», которая, наверное, лучшая в мире. Сегодня такой же азартный матч был у нас по футболу. А зрителям такие матчи дают возможность посмотреть на легенд футбола, знаменитых хоккеистов», – прокомментировал заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, капитан команды-победителя Алексей Михеев.

В первом тайме на стадионе «Петровский» отличились обладатели Кубка и Суперкубка УЕФА — счёт открыл Павел Погребняк, забивший первый гол сборной «ПМЭФ», и Андрей Аршавин, уравнявший шансы команды Российского футбольного союза, за игру на его счету два гола.

Во втором тайме мяч в ворота команды «РФС» отправили начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации Денис Агафонов и заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин.

Лучшими игрокам матча признаны Денис Агафонов от команды «ПМЭФ» и спортивный журналист Глеб Трифонов, выступивший в составе «РФС».

В этом году матч был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Спортивные игры ПМЭФ объединяют около 30 мероприятий по 18 видам спорта. Оператором Спортивных игр ПМЭФ выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума.