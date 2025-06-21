Следствие попросило суд арестовать владельца московского «Торпедо»

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Мещанский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева в рамках уголовного дела об оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Соболеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит «РИА Новости» слова представителя суда.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев.

20 июня РПЛ опубликовала полный календарь нового сезона-2025/2026 с участием новичка лиги «Торпедо», 1-й тур должен пройти с 18 по 21 июля, неделей раньше состоится игра за Суперкубок России.