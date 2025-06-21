В деле о возможной попытке подкупа судей появился ещё один подозреваемый из «Торпедо»

В деле о возможной попытке подкупа судей со стороны руководства московского «Торпедо» появился третий подозреваемый — бухгалтер футбольного клуба Елена Волкова, следует из информации, размещённой на сайте Мещанского районного суда города Москвы. Мера пресечения Волковой будет избрана сегодня, 21 июня.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте Леонида Соболева.

20 июня РПЛ опубликовала полный календарь нового сезона-2025/2026 с участием новичка лиги «Торпедо», 1-й тур должен пройти с 18 по 21 июля, неделей раньше состоится игра за Суперкубок России.