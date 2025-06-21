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«МЮ» интересен Пальинья, «Бавария» готова продать игрока за € 30-35 млн — Caught Offside

«МЮ» интересен Пальинья, «Бавария» готова продать игрока за € 30-35 млн — Caught Offside
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«Манчестер Юнайтед» нацелился на покупку 29-летнего полузащитника «Баварии» Жоау Пальиньи. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, мюнхенский клуб готов продать португальского футболиста за сумму в € 30-35 млн, несмотря на то что в начале минувшего сезона Пальинья был куплен за € 50 млн. При этом подчёркивается, что Пальинья не является приоритетным выбором для «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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