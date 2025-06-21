Президент «Сочи» Ротенберг отреагировал на возвращение Гуарирапы в клуб из ЦСКА

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший отреагировал на возвращение нападающего Сауля Гуарирапы в клуб из ЦСКА.

«В ЦСКА он преобразился, у нас он был совершенно другим. То, что он возвращается, – подспорье для нас», — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Сауль Гуарирапа провёл прошлый сезон в ЦСКА на правах аренды из «Сочи», который годом ранее вылетел из Российской Премьер-Лиги в Мелбет Первую лигу, а по итогам сезона-2024/2025 вернулся обратно. В четверг, 19 июня, было объявлено, что венесуэльский форвард покинул ЦСКА и вернулся в состав «горожан».