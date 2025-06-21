Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Ульсан Хёндэ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Сочи» Ротенберг отреагировал на возвращение Гуарирапы в клуб из ЦСКА

Президент «Сочи» Ротенберг отреагировал на возвращение Гуарирапы в клуб из ЦСКА
Комментарии

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший отреагировал на возвращение нападающего Сауля Гуарирапы в клуб из ЦСКА.

«В ЦСКА он преобразился, у нас он был совершенно другим. То, что он возвращается, – подспорье для нас», — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Сауль Гуарирапа провёл прошлый сезон в ЦСКА на правах аренды из «Сочи», который годом ранее вылетел из Российской Премьер-Лиги в Мелбет Первую лигу, а по итогам сезона-2024/2025 вернулся обратно. В четверг, 19 июня, было объявлено, что венесуэльский форвард покинул ЦСКА и вернулся в состав «горожан».

Материалы по теме
«Я бы никому не позволил договорных матчей». Редкое интервью с боссом «Сочи» Ротенбергом
Эксклюзив
«Я бы никому не позволил договорных матчей». Редкое интервью с боссом «Сочи» Ротенбергом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android