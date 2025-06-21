Президент «Сочи» Ротенберг: не думаю, что Писарский останется. Он попал в тёмную историю

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший заявил, что нападающий Владимир Писарский вряд ли останется в команде в следующий сезон.
— У Писарского, кажется, не получилось перезапустить карьеру в «Сочи».
— Да. Не буду вдаваться во все эти истории: он оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре. Тёмная история, не хочу даже вспоминать и думать. Ни по спортивным, ни по человеческим качествам это ни в какие ворота не лезет.
— Он останется в команде?
— Не думаю, — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.
20 июня РПЛ опубликовала полный календарь нового сезона-2025/2026 с участием новичка лиги «Сочи», 1-й тур должен пройти с 18 по 21 июля, неделей раньше состоится игра за Суперкубок России.