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Президент «Сочи» Ротенберг: не думаю, что Писарский останется. Он попал в тёмную историю

Президент «Сочи» Ротенберг: не думаю, что Писарский останется. Он попал в тёмную историю
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший заявил, что нападающий Владимир Писарский вряд ли останется в команде в следующий сезон.

— У Писарского, кажется, не получилось перезапустить карьеру в «Сочи».
— Да. Не буду вдаваться во все эти истории: он оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре. Тёмная история, не хочу даже вспоминать и думать. Ни по спортивным, ни по человеческим качествам это ни в какие ворота не лезет.

— Он останется в команде?
— Не думаю, — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

20 июня РПЛ опубликовала полный календарь нового сезона-2025/2026 с участием новичка лиги «Сочи», 1-й тур должен пройти с 18 по 21 июля, неделей раньше состоится игра за Суперкубок России.

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