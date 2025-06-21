Радченко объяснил, зачем «Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Ерохиным

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко объяснил, зачем клуб продлил контракты с игроками Михаилом Кержаковым и Александром Ерохиным до конца сезона-2025/2026.

«Кержаков и Ерохин — два футболиста, которые находятся в очень хорошей физической форме, несмотря на свои годы. Если посмотреть на Александра, ни килограмма лишнего веса. Это тот игрок, который очень многое сделал для «Зенита». Руководство клуба просто так не будет переподписывать футболистов. Я уверен, что продление контрактов Кержакова и Ерохина было согласовано с тренерским штабом. В клубе считают, что они способны приносить пользу «Зениту». Да, может, они не будут играть с первых минут, но они очень сильно помогают команде в раздевалке», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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