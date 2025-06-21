Борис Ротенберг-старший: Галицкий достоин чемпионства, «Краснодар» был сильнейшей командой

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший заявил, что «Краснодар» по праву победил в минувшем сезоне МИР РПЛ, а владелец «быков» Сергей Галицкий достоин чемпионства.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России, вторым стал петербургский «Зенит», тройку лучших замкнул московский ЦСКА.

«До последней игры чемпион был неясен. Галицкий долго к этому шёл и сделал всё, чтобы в конечном итоге «Краснодар» стал чемпионом. Рад за него, он достоин этого. Не знаю, как клуб будет двигаться дальше, но в этом сезоне они были сильнейшими», — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.