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Борис Ротенберг-старший: мне нравится, как работает Карпин, тоже позвал бы его в «Динамо»

Борис Ротенберг-старший: мне нравится, как работает Карпин, тоже позвал бы его в «Динамо»
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером московского «Динамо».

— Карпин возглавил «Динамо». Вопрос совмещения многих тревожит. Как вы на это смотрите?
— Я за прогресс в футболе. Если он будет и не будет сдвига работы в сторону одной из команд, я проблем не вижу.

— Как вам его работа в сборной России?
— Он молодец, мне нравится, как он работает. У него спортивный подход – со всеми он на понимании. Его принимают как великого спортсмена и обожают как тренера. Это очень здорово.

— Вы были президентом «Динамо» – в нынешних условиях позвали бы Карпина в команду?
— Конечно, позвал бы (улыбается), — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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