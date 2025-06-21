«Ливерпуль» не может договориться с Конате о новом контракте, игрок интересен «Реалу» — CO

Центральный защитник Ибраима Конате не может договориться с «Ливерпулем» о продлении контракта, заканчивающегося летом 2026 года. На текущий момент переговоры между сторонами зашли в тупик. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, французский футболист требует зарплату в размере £ 200 тыс. в неделю, однако мерсисайдцы не готовы платить столько. Если новое трудовое соглашение с Конате не будет заключено до конца лета, то чемпионы Англии будут готовы продать 26-летнего защитника за € 50-60 млн. Интерес к игроку проявляют «Аль-Хиляль», «Бавария», «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне Конате принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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