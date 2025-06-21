Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ривер Плейт — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Ротенберг: у «Черноморца» было достаточно времени привести в порядок свой стадион

Борис Ротенберг: у «Черноморца» было достаточно времени привести в порядок свой стадион
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался о том, что новороссийский «Черноморец» не смог получить лицензию для участия в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

— Обращался ли «Черноморец» к вам за помощью со стадионом?
— Невозможно было это сделать. «Фишт» не резиновый, тем более климатические условия там очень плохие для травы. Здесь всё чисто из спортивных соображений. К тому же у «Черноморца» было достаточно времени, чтобы привести в порядок свой стадион. Поле-то было – нужно было провести реконструкцию, которая позволила бы им играть в РПЛ на своём стадионе, а не искать какие-то другие пути, — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Ранее «Сочи» после финиша на пятом месте Мелбет Первой лиги попал в стыковые матчи из-за неполучения лицензии РФС-I новороссийским «Черноморцем», который занял третье место. В «стыках» сочинцы по сумме двух матчей победили «Пари НН» и вернулись в элитный дивизион.

Материалы по теме
«Я бы никому не позволил договорных матчей». Редкое интервью с боссом «Сочи» Ротенбергом
Эксклюзив
«Я бы никому не позволил договорных матчей». Редкое интервью с боссом «Сочи» Ротенбергом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android