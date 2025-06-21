Борис Ротенберг: у «Черноморца» было достаточно времени привести в порядок свой стадион

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался о том, что новороссийский «Черноморец» не смог получить лицензию для участия в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

— Обращался ли «Черноморец» к вам за помощью со стадионом?

— Невозможно было это сделать. «Фишт» не резиновый, тем более климатические условия там очень плохие для травы. Здесь всё чисто из спортивных соображений. К тому же у «Черноморца» было достаточно времени, чтобы привести в порядок свой стадион. Поле-то было – нужно было провести реконструкцию, которая позволила бы им играть в РПЛ на своём стадионе, а не искать какие-то другие пути, — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Ранее «Сочи» после финиша на пятом месте Мелбет Первой лиги попал в стыковые матчи из-за неполучения лицензии РФС-I новороссийским «Черноморцем», который занял третье место. В «стыках» сочинцы по сумме двух матчей победили «Пари НН» и вернулись в элитный дивизион.