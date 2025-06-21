Ротенберг-старший: Борису — респект и уважение, горжусь своими детьми

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался о работе своего сына Бориса в руководстве московского «Локомотива».

На текущий момент Борис Ротенберг занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива».

— По-отечески какие перспективы видите у Бориса Борисовича в «Локомотиве»?

— Респект и уважение ему. Он там пашет, всех детей всех возрастов знает по имени. В молодёжке создал очень перспективный штаб: Бородюк, Хохлов – одни из лучших специалистов российского футбола. И он собрал всех их вокруг себя. Он молодец, я очень горжусь своими детьми, — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.