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Ротенберг-старший: Борису — респект и уважение, горжусь своими детьми

Ротенберг-старший: Борису — респект и уважение, горжусь своими детьми
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался о работе своего сына Бориса в руководстве московского «Локомотива».

На текущий момент Борис Ротенберг занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива».

— По-отечески какие перспективы видите у Бориса Борисовича в «Локомотиве»?
— Респект и уважение ему. Он там пашет, всех детей всех возрастов знает по имени. В молодёжке создал очень перспективный штаб: Бородюк, Хохлов – одни из лучших специалистов российского футбола. И он собрал всех их вокруг себя. Он молодец, я очень горжусь своими детьми, — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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