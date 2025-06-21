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Ротенберг: Кокорин сам себе помешал — раскрылся в «Сочи», но не всё меряется деньгами

Ротенберг: Кокорин сам себе помешал — раскрылся в «Сочи», но не всё меряется деньгами
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший оценил период игры нападающего Александра Кокорина за команду с черноморского побережья.

Кокорину 34 года, он выступает за кипрский «Арис». Форвард играл за сочинцев в 2020 году, провёл 10 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

— У вас играл Александр Кокорин, самая популярная характеристика которого: «Очень талантливый футболист, который не смог полностью себя раскрыть». Согласны?
— 100%. Наверное, это был самый талантливый футболист России в своё время. Он сам себе помешал. Вроде перешёл в «Сочи» и раскрылся здесь… Но не всё меряется деньгами, а у Саши был уклон именно в ту сторону. А так играл бы на уровне сборной России до сих пор. Дай бог, ещё вернётся и поиграет, — сказал Ротенберг-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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