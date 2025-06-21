Стало известно, что препятствует возможному переходу Родриго в «Арсенал»

«Арсенал» нацелился на подписание нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса после того, как интересующий «канониров» вингер Нико Уильямс («Атлетик») стал ближе к переходу в «Барселону». Об этом сообщает AS.

По информации источника, существенным препятствием на пути перехода бразильского футболиста в лондонский клуб может стать его заработная плата. Оклад Родриго в стане «сливочных» составляет € 7-8 млн в год, что не вписывается в шкалу зарплат «Арсенала». Кроме того, английскому гранду придётся заплатить за потенциальный переход 24-летнего вингера более € 90 млн.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: