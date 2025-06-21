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Валерий Кечинов: Джикия не востребован в России в силу возраста

Валерий Кечинов: Джикия не востребован в России в силу возраста
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что бывший защитник красно-белых Георгий Джикия не востребован в России из-за возраста.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что 31-летний футболист близок к переходу в турецкий «Антальяспор».

«У Георгия уже возраст. Так что выбирать не приходится. Появился вариант в Турции в конце своей карьеры. Почему им не воспользоваться? Всё абсолютно нормально. Георгий не востребован в России в силу возраста. Последнее время он играл в «Химках», которые не блистали. Думаю, в РПЛ не было нормальных вариантов. Так всё складывается логично. К сожалению, век футболиста короткий. Не всегда игрок будет выступать в топовых командах. Под конец карьеры приходиться играть в командах пониже. Это естественные вещи. Георгий хочет играть, а Турция для него отличный вариант», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сезон-2024/2025 Джикия провёл в подмосковных «Химках», которые ранее не получили лицензию РФС-I и заявили о приостановлении деятельности. На счету защитника 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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