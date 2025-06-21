Суд арестовал владельца московского «Торпедо» Соболева на два месяца

Мещанский суд Москвы арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, которого обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, сообщает корреспондент «Чемпионата».

«Леонид Соболев взят под стражу на два месяца. Он обвиняется в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования», — передаёт слова адвоката Соболева Александра Добровинского корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте Леонида Соболева.

Также в деле о возможной попытке подкупа судей со стороны руководства московского «Торпедо» появился третий подозреваемый — бухгалтер футбольного клуба Елена Волкова.