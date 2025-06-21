Стогниенко высказался о победе «Баварии» в матче с «Бока Хуниорс» на клубном ЧМ

Комментатор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Баварией» и «Бока Хуниорс» (2:1).

«Первое поражение южноамериканского клуба в турнире [до этого аргентинские и бразильские команды не проигрывали], но, если честно, масштаб «Баварии» позволяет играть с большим запасом. Мюнхенцы уверенно переигрывали «Боку» в первом тайме [точность передач — 93%] и уверенно завершили в свою пользу концовку. Да, аргентинцы провели неплохой отрезок во втором тайме, но это была история скорее эмоциональная, чем логическая. Мерентьель забил очень красивый мяч, «Бока» какое-то время ещё держала, потом «Бавария» прибавила и добилась победы. Единственное сильное разочарование — травма Мусиалы, надеюсь, что несерьёзная», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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