Стогниенко высказался о победе «Баварии» в матче с «Бока Хуниорс» на клубном ЧМ

Комментатор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Баварией» и «Бока Хуниорс» (2:1).
«Первое поражение южноамериканского клуба в турнире [до этого аргентинские и бразильские команды не проигрывали], но, если честно, масштаб «Баварии» позволяет играть с большим запасом. Мюнхенцы уверенно переигрывали «Боку» в первом тайме [точность передач — 93%] и уверенно завершили в свою пользу концовку. Да, аргентинцы провели неплохой отрезок во втором тайме, но это была история скорее эмоциональная, чем логическая. Мерентьель забил очень красивый мяч, «Бока» какое-то время ещё держала, потом «Бавария» прибавила и добилась победы. Единственное сильное разочарование — травма Мусиалы, надеюсь, что несерьёзная», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Какие карточки есть в футболе:
- 21 июня 2025
-
13:55
-
13:55
-
13:48
-
13:37
-
13:30
-
13:28
-
13:25
-
13:17
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:53
-
12:39
-
12:30
-
12:23
-
12:13
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:45
-
11:36
-
11:27
-
11:20
-
11:20
-
11:20
-
11:17
-
11:09
-
11:08
-
11:05
-
11:05
-
11:03
-
11:03