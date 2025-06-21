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Стогниенко высказался о победе «Баварии» в матче с «Бока Хуниорс» на клубном ЧМ

Стогниенко высказался о победе «Баварии» в матче с «Бока Хуниорс» на клубном ЧМ
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Комментатор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Баварией» и «Бока Хуниорс» (2:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Кейн – 18'     1:1 Мерентьель – 66'     2:1 Олисе – 84'    

«Первое поражение южноамериканского клуба в турнире [до этого аргентинские и бразильские команды не проигрывали], но, если честно, масштаб «Баварии» позволяет играть с большим запасом. Мюнхенцы уверенно переигрывали «Боку» в первом тайме [точность передач — 93%] и уверенно завершили в свою пользу концовку. Да, аргентинцы провели неплохой отрезок во втором тайме, но это была история скорее эмоциональная, чем логическая. Мерентьель забил очень красивый мяч, «Бока» какое-то время ещё держала, потом «Бавария» прибавила и добилась победы. Единственное сильное разочарование — травма Мусиалы, надеюсь, что несерьёзная», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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