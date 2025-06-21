«Реал» может покинуть один из полузащитников — Sport.es

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос разочарован отношением к нему со стороны главного тренера команды Хаби Алонсо и может покинуть испанский гранд. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, футболист был расстроен тем, что он оказался единственным здоровым игроком основного состава, оставшимся на скамейке запасных в матче клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1), несмотря на работу с Алонсо с первого дня его прихода в команду.

В «Королевском клубе» полагают, что испанский тренер не рассчитывает на 28-летнего полузащитника, который готов покинуть «Реал».

В минувшем сезоне Себальос принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: