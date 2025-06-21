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«Фламенго» начал поиск замены для Жерсона, близкого к переходу в «Зенит» — Никола

«Фламенго» начал поиск замены для Жерсона, близкого к переходу в «Зенит» — Никола
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«Фламенго» занимается поиском замены для полузащитника Жерсона, которого красно-белые готовятся продать в санкт-петербургский «Зенит» после участия в клубном чемпионате мира. Об этом сообщает Fotomac со ссылкой на журналиста Жорже Николу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб рассматривает хавбека Андерсона Талиску из «Фенербахче» на замену Жерсону.

Ранее СМИ сообщали, что сине-бело-голубые заплатят красно-чёрным € 25 млн в виде отступных за 28-летнего полузащитника. Подчёркивалось, что заработная плата Жерсона в «Зените» составит около € 6 млн, а контракт будет рассчитан на пять лет.

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