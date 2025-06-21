Владелец «Торпедо» Соболев не признаёт вину в подкупе арбитра

Владелец московского «Торпедо» Леонид Соболев не признаёт вину в подкупе арбитра, сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Обвинение утверждает, что «Торпедо» предлагал взятку судьям на каких-то матчах. При этом мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьёй, он является совладельцем клуба — и его привлекли по этому поводу. Леонид не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний. Как мне кажется, там много закулисных историй и интриг. Есть серьёзные враги», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы арестовал Леонида Соболева на два месяца.

Также в деле о возможной попытке подкупа судей со стороны руководства московского «Торпедо» появился третий подозреваемый — бухгалтер футбольного клуба Елена Волкова.