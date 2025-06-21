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Футболисты «Спартака» вышли из отпуска и прошли медобследование

Футболисты «Спартака» вышли из отпуска и прошли медобследование
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Футболисты московского «Спартака» вышли из отпуска, сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

Сегодня, 21 июня, команда проводит первый день сборов и уже прошла медобследование.

«Красно-белые, всем привет. Вот прошли медобследование, скоро заезжаем в Тарасовку на тренировки. Скоро ждём встречи с вами, скоро увидимся», — сказал капитан «Спартака» Роман Зобнин.

В минувшем сезоне чемпионата России победу одержал «Краснодар», вторым стал петербургский «Зенит», третьим — московский ЦСКА. «Спартак» занял четвёртую строчку.

20 июня РПЛ опубликовала полный календарь нового сезона-2025/2026, 1-й тур должен пройти с 18 по 21 июля, неделей раньше состоится игра за Суперкубок России.

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