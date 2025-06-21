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«Бавария» определила четырёх игроков в качестве альтернативы Нико Уильямсу — Kicker

«Бавария» определила четырёх игроков в качестве альтернативы Нико Уильямсу — Kicker
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В «Баварии» рассматривают крайнего нападающего дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса и вингера «Милана» Рафаэля Леау в качестве первых альтернатив для замены Нико Уильямса («Атлетик»), который отказался от перехода в мюнхенский клуб в пользу «Барселоны». Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, переход Байно-Гиттенса может обойтись немецкому гранду в € 60 млн. Подчёркивается, что «Бавария» также рассматривает кандидатуры Каору Митомы из «Брайтона» и Коди Гакпо из «Ливерпуля». Кроме того, в качестве возможного варианта назывался нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола, однако вероятность подобного перехода крайне мала.

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