Владелец «Торпедо» Соболев просил суд освободить его под залог в размере 50 млн рублей

Владелец московского «Торпедо» Леонид Соболев просил суд отпустить его под залог в 50 млн рублей по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью, сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Предлагали избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов рублей», — приводит слова Добровинского «РИА Новости».

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы арестовал Леонида Соболева на два месяца.

Также в деле о возможной попытке подкупа судей со стороны руководства московского «Торпедо» появился третий подозреваемый — бухгалтер футбольного клуба Елена Волкова.