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Президент «ПСЖ» прокомментировал вхождение Кевина Дюранта в число акционеров

Президент «ПСЖ» прокомментировал вхождение Кевина Дюранта в число акционеров
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Президент «ПСЖ» и председатель правления Qatar Sports Investments Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал заключение партнёрского соглашения со звёздным баскетболистом и двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевином Дюрантом.

«QSI рада приветствовать Кевина Дюранта в качестве акционера «Пари Сен-Жермен» и стратегического партнёра нашей группы. Мы постоянно стремимся развивать клуб и наше портфолио в целом за счёт эффективных партнёрских отношений, которые обеспечивают стратегическую ценность, инновации и глобальную перспективу.

Вместе с Кевином мы с нетерпением ожидаем разработки амбициозных инициатив, которые будут способствовать дальнейшему глобальному росту «ПСЖ» и QSI», — приводит слова Аль-Хелаифи сайт французской команды.

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