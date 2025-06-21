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Суд арестовал директора московского «Торпедо» Скородумова

Суд арестовал директора московского «Торпедо» Скородумова
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Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скородумова Валерия Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 184, на срок два месяца», — говорится в сообщении телеграм-канала судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы арестовал Леонида Соболева на два месяца.

Также в деле о возможной попытке подкупа судей со стороны руководства московского «Торпедо» появился третий подозреваемый — бухгалтер футбольного клуба Елена Волкова.

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