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Созин: боссу «Торпедо» устроили показательную порку — взятки судьям придумал давать не он

Созин: боссу «Торпедо» устроили показательную порку — взятки судьям придумал давать не он
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением об аресте владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева.

«Сегодня владельца Соболева арестовали на два месяца. И, на мой взгляд, из него делают козла отпущения. Просто назначили босса «Торпедо» крайним и устроили показательную порку – взятки судьям придумал давать не он.

Человек занимался строительством, строил дома, микрорайоны, решил «поиграть» в футбол. Вы что, правда думаете, что он пришёл в Первую лигу и начал бегать за судьями с пачками денег? Он решил, что так можно? Нет, конечно, система существовала задолго до этого. Даже если докажут, что было преступление, то Соболев просто решил играть по неписанным правилам. Но именно на нём решили показать, что так нельзя.

Не просто так шум поднял Федорищев в прошлом году. Не просто так была история в «Чайке», где всё закончилось громким разбирательством. И не просто так возник «Черноморец» недавно, а теперь – «Торпедо». Это целая индустрия: судейская система прогнила полностью – мы отовсюду слышим про взятки и коррупцию. И Соболев здесь просто винтик в этой махине.

Мне искренне жаль этого человека, который пошёл в футбол, а теперь сядет. Нарушил ли он закон? Это будет доказывать суд, но сейчас есть ощущение, что, скорее, да. Но насколько он виновен, если просто следовал тем правилам, по которым играют все?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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