В «Акроне» назвали новую цель для Дзюбы в футболе

Учредитель «Акрона» Павел Морозов отметил, что на текущий момент нападающий тольяттинской команды Артём Дзюба ещё не является лучшим бомбардиром в её истории.

– В 37 лет Дзюба может быть настолько же результативен, как и в 36?

– Артём добавляет не только в футбольном поле, у него много разных качеств, в том числе в раздевалке. Кстати, Дзюба пока ещё не лучший бомбардир клуба за время его существования: Понсе за «Акрон» забил 17 мячей. Получается, ещё одна цель для Артёма есть. У него есть задача на этот сезон установить ещё один рекорд, и он этого не скрывает. Он медийная личность, он лидер раздевалки. Было бы здорово, если бы Дзюба закончил свою карьеру в майке «Акрона», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. За этот период форвард принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и сделал семь ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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