Юрист рассказал, кого могут привлечь к ответственности после ареста владельца «Торпедо»

Юрист Андрей Князев рассказал, кого могут привлечь к ответственности после ареста владельца «Торпедо» Леонида Соболева.

«Арбитру, как и Соболеву, тоже могут вменить коммерческий подкуп. Будут разбираться, ведь одно лицо не может участвовать в коррупции — должно быть второе. Вполне возможно, что привлекут ещё и других лиц. Даже если этого не произойдёт, всё равно будут кадровые перестановки. Думаю, это возможно и в клубе, и в руководстве лиги. Бывает, что люди проходят свидетелями, а через месяц или полгода становятся обвиняемыми. Если арестовали одного, это не значит, что на этом всё кончится», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы арестовал Леонида Соболева и Валерия Скородумова на два месяца.

Также в деле о возможной попытке подкупа судей со стороны руководства московского «Торпедо» появился третий подозреваемый — бухгалтер футбольного клуба Елена Волкова.