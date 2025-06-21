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Экс-игрок «Торпедо» Рязанцев: на российский футбол свалился большой ком проблем

Экс-игрок «Торпедо» Рязанцев: на российский футбол свалился большой ком проблем
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Бывший полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о ситуации в московском клубе.

«Когда с любым клубом в России происходит что-то подобное, это не добавляет веса всему нашему футболу. Нужно вносить изменения, поправки в регламент и другие документы. Такое лето получается… «Химки», непонятная развязка со стыковыми матчами, теперь ещё и «Торпедо». Большой ком проблем свалился на российский футбол. Надеюсь, что клуб и лига всё решат грамотно», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы арестовал Леонида Соболева на два месяца.

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