Стало известно, когда 33-летний Куртуа может подписать новый контракт с «Реалом»

Мадридский «Реал» готов завершить процесс подписания нового контракта с 33-летним вратарём Тибо Куртуа в грядущем июле. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский гранд уже подготовил финальную версию соглашения для бельгийского голкипера. Куртуа также хочет продолжить карьеру в «Реале». Его действующий контракт заканчивается летом 2026 года.

Куртуа выступает в составе «сливочных» с лета 2018 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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