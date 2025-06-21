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Адвокат владельца «Торпедо»: не удивлюсь, если в СИЗО ему скажут: продай клуб по дешёвке

Адвокат владельца «Торпедо»: не удивлюсь, если в СИЗО ему скажут: продай клуб по дешёвке
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Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы владельца «Торпедо» Леонида Соболева в суде, высказался об уголовном деле в отношении бизнесмена.

— Общее обвинение — какую взятку якобы предлагали?
— Там не было взятки. Там одни разговоры якобы: «За пенальти мы тебе дадим 500 тысяч или 300 тысяч». Что-то в этом духе.

Интересно другое, что никто же денег не давал. Никаких задержаний не было. Всё основывается на том, что сказал судья.

— Кому могли перейти дорогу ваши подзащитные?
— Господин Соболев бьёт все рекорды и строит замечательный стадион. Туда вложены большие деньги. Это первый момент, который мне очень интересно рассмотреть.

Второй момент: если все напасти свалятся на «Торпедо»… господин Соболев — это основной человек для команды. Это второй его футбольный клуб, который он выводит в высший дивизион. Первым был — «Полтава» на Украине.

Если клуб будет лишён очков совершенно надуманно, то тогда поднимается другой клуб — «Оренбург». Говорят, что, если на небе зажигаются звёзды, это кому-то нужно. Я не верю ни одному слову, которое написано в уголовном деле. Я не удивлюсь, если в скором времени к Соболеву в СИЗО кто-то подойдёт и скажет: а ты по дешёвке продай клуб, — сказал Добровинский в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Sport Baza.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы арестовал Леонида Соболева и Валерия Скородумова на два месяца.

Также в деле о возможной попытке подкупа судей со стороны руководства московского «Торпедо» появился третий подозреваемый — бухгалтер футбольного клуба Елена Волкова. Она также взята под стражу на два месяца.

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