Бухгалтер «Торпедо» Волкова на два месяца отправлена под домашний арест

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бухгалтера московского «Торпедо» Елену Волкову как третью подозреваемую по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью, сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Волковой Ирины Михайловны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 184 на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства Волковой и её защитника-адвоката об избрании более мягкой меры пресечения, такой, как запрет определенных действий.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО Соболева и Скородумова на два месяца.