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Бухгалтер «Торпедо» Волкова на два месяца отправлена под домашний арест

Бухгалтер «Торпедо» Волкова на два месяца отправлена под домашний арест
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Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бухгалтера московского «Торпедо» Елену Волкову как третью подозреваемую по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью, сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Волковой Ирины Михайловны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 184 на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства Волковой и её защитника-адвоката об избрании более мягкой меры пресечения, такой, как запрет определенных действий.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО Соболева и Скородумова на два месяца.

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