«Ювентус» провёл переговоры с Джексоном, «Челси» может продать форварда — Ди Марцио

«Ювентус» провёл переговоры с окружением 24-летнего форварда «Челси» Николаса Джексона. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «синие» больше не считают сенегальского футболиста «неприкосновенным». Интерес к нападающему лондонского клуба проявляет и «Наполи», однако Джексон не является приоритетной целью для неаполитанской команды.

Сенегалец перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 80 матчах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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