Экс-тренер «Торпедо» Игнатьев: хочется, чтобы всё было по чести, за клубом стоят традиции

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев высказался об аресте руководства клуба.

«Сожалею, что события связаны с «Торпедо». Будет прискорбно, если ситуация повлияет на жизнедеятельность команды. За клубом стоят большая армия болельщиков, добрые традиции и футболисты. Хочется, чтобы всё было по чести и совести, чтобы команда продолжила свою деятельность. Не хотелось бы, чтобы в нижней части турнирной таблицы были движения, которые не связаны со спортивными успехами», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, Скородумова и бухгалтера клуба Елену Волкову на два месяца.