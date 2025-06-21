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«Бавария» готовится перехватить Нико Уильямса у «Барселоны» — Marca

«Бавария» готовится перехватить Нико Уильямса у «Барселоны» — Marca
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«Бавария» готовит новое предложение для «Атлетика» Бильбао по 22-летнему левому нападающему Нико Уильямсу. Об этом сообщает Marca со ссылкой на источники из Германии.

По имеющейся информации, спортивный директор немецкого гранда Макс Эберль покинул США, где «Бавария» выступает на клубном чемпионате мира, с целью вернуться в Мюнхен и встретиться с членами совета директоров для ускорения планирования на следующий сезон. Одной из приоритетных целей Эберля является покупка Уильямса.

На текущий момент ближе всего к подписанию нападающего «Атлетика» находится «Барселона», однако сине-гранатовые не готовы сразу выплатить сумму отступных за Уильямса в размере € 58 млн. В каталонском клубе не исключают, что вингер может перейти в «Баварию».

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