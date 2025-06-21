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Зорин обратится к болельщикам «Спартака» после возвращения из аренды в «Ахмате»

Зорин обратится к болельщикам «Спартака» после возвращения из аренды в «Ахмате»
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Атакующий полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился эмоциями от возвращения в расположение красно-белых после аренды в «Ахмате».

«Всем привет! Я очень рад вернуться в родные стены. Ждём начала нового сезона. Один за всех!» — сказал 21-летний футболист в видео в телеграм-канале «Спартака».

Зорин перешёл в «Ахмат» на правах аренды в минувшем феврале. В составе грозненского клуба полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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Как появился «Спартак»:

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