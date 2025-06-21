Барко прибыл на медосмотр «Спартака» на фоне слухов о переходе во «Фламенго»

Полузащитник Эсекьель Барко прошёл медосмотр с московским «Спартаком», сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Фото: ФК «Спартак»

«А вот и ещё один наш аргентинец! С вас лайк для Эсекьеля, чтобы он провёл ещё один ударный сезон за «Спартак», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что «Фламенго» проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику «Спартака» Барко и предпримет попытку приобрести его в случае неудачи с подписанием хавбека московского «Динамо» Хорхе Карраскаля. Бразильский клуб рассчитывает завершить сделку со «Спартаком» по Барко за € 13-15 млн.

Барко перешёл в «Спартак» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.