Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Ульсан Хёндэ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Выступающий на любительском уровне «Бордо» объявил об уходе Энди Кэрролла

Выступающий на любительском уровне «Бордо» объявил об уходе Энди Кэрролла
Аудио-версия:
Комментарии

Английский нападающий Энди Кэрролл покинул «Бордо», который выступает в любительской лиге Франции, из-за финансовых проблем.

Кэрроллу 36 лет, он выступал за «Бордо» с сентября 2024 года, провёл за клуб 23 матча, забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.

«Бордо» хочет поблагодарить Энди Кэрролла за время, проведённое с клубом в этом сезоне. Приехав к нам с желанием принять новый вызов, Энди не колеблясь присоединился к нам, чтобы попробовать себя в приключении, продемонстрировав полную приверженность с самых первых дней.

Помимо статистики, Энди привнёс свой опыт и профессионализм в повседневную жизнь команды, в раздевалку, а также показывал себя во время важных матчей. За пределами поля он выдающаяся личность и очень щедрый человек. Работать с ним было удовольствием.

Энди принял решение вернуться на родину, чтобы быть ближе к своим детям. Мы понимаем это и полностью уважаем его решение. Спасибо за всё, Энди. Ты всегда будешь с нами. Хорошей дороги и до скорой встречи!» — сообщается на официальном сайте «Бордо».

Материалы по теме
Акционера «Торпедо» отправили под арест на два месяца! Что теперь будет с клубом? LIVE
Live
Акционера «Торпедо» отправили под арест на два месяца! Что теперь будет с клубом? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android