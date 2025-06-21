Выступающий на любительском уровне «Бордо» объявил об уходе Энди Кэрролла

Английский нападающий Энди Кэрролл покинул «Бордо», который выступает в любительской лиге Франции, из-за финансовых проблем.

Кэрроллу 36 лет, он выступал за «Бордо» с сентября 2024 года, провёл за клуб 23 матча, забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.

«Бордо» хочет поблагодарить Энди Кэрролла за время, проведённое с клубом в этом сезоне. Приехав к нам с желанием принять новый вызов, Энди не колеблясь присоединился к нам, чтобы попробовать себя в приключении, продемонстрировав полную приверженность с самых первых дней.

Помимо статистики, Энди привнёс свой опыт и профессионализм в повседневную жизнь команды, в раздевалку, а также показывал себя во время важных матчей. За пределами поля он выдающаяся личность и очень щедрый человек. Работать с ним было удовольствием.

Энди принял решение вернуться на родину, чтобы быть ближе к своим детям. Мы понимаем это и полностью уважаем его решение. Спасибо за всё, Энди. Ты всегда будешь с нами. Хорошей дороги и до скорой встречи!» — сообщается на официальном сайте «Бордо».