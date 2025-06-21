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Червиченко считает, что «Торпедо» покинет РПЛ из-за ареста владельца клуба

Червиченко считает, что «Торпедо» покинет РПЛ из-за ареста владельца клуба
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко допускает, что «Торпедо» покинет чемпионат России из-за ареста владельца клуба.

«Я спрашивал знающих людей. В деле с владельцем «Торпедо» зафиксирован весь состав преступления. Понятно, что любой обвиняемый человек будет заявлять о своей невиновности, но в этом деле есть подтверждение и фиксация правонарушения. Скорее всего, «Торпедо» в результате этой ситуации покинет РПЛ. Но я не очень понимаю, чем эта история отличается от краснодарской (имеет в виду скандал с договорным матчем между «Черноморцем» и «Чайкой» в 2019 году. – Прим. «Чемпионата»), где руководитель региона признался в манипуляциях», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО Соболева и Скородумова на два месяца.

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