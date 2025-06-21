Гранат — о «Торпедо»: нефутбольные люди руководят клубами, это губит российский футбол

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался об уголовном деле в отношении руководства московского «Торпедо».

— Что происходит в последние месяцы с российским футболом? Ранее были ситуации с «Химками» и «Черноморцем», а теперь с «Торпедо».

— Наверное, нефутбольные люди руководят клубами. Это сто процентов губит российский футбол. В первую очередь от этого страдают футболисты, — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и генеральному директору клуба Валерию Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа судьи на сумму более чем 1 млн рублей. По данным МВД, подозреваемые пытались повлиять на результат не менее чем трёх матчей с участием автозаводцев. В субботу Мещанский суд Москвы арестовал Соболева, Скородумова и бухгалтера клуба Елену Волкову на два месяца.