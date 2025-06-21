Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Ульсан Хёндэ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Онана намерен остаться в «МЮ», несмотря на интерес от «Монако» — The Times

Онана намерен остаться в «МЮ», несмотря на интерес от «Монако» — The Times
Комментарии

«Монако» обратился к представителям 29-летнего вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана относительно его возможного перехода, однако камерунский голкипер намерен остаться и бороться за место в основном составе «красных дьяволов». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, монегаски ещё не делали официальных предложений по Онана, но попросили его окружение держать в курсе насчёт положения игрока в английском клубе.

Камерунец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» летом 2023 года за £ 47 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
«МЮ» не делает шагов в сторону покупки Мартинеса, вероятно, Онана останется в клубе — Солт

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android