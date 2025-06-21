Онана намерен остаться в «МЮ», несмотря на интерес от «Монако» — The Times

«Монако» обратился к представителям 29-летнего вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана относительно его возможного перехода, однако камерунский голкипер намерен остаться и бороться за место в основном составе «красных дьяволов». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, монегаски ещё не делали официальных предложений по Онана, но попросили его окружение держать в курсе насчёт положения игрока в английском клубе.

Камерунец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» летом 2023 года за £ 47 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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